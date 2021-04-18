Украинцев призвали декоммунизировать национальную кухню

https://static.news.ru/photo/6e9f4b92-a0ae-11eb-af43-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Instagram/klopotenko

Декоммунизацию национальной кухни следует провести украинцам в процессе поиска себя как народа. Об этом заявил известный шеф-повар Евгений Клопотенко в интервью польскому изданию Nowa Europa Wschodnia.

По мнению Клопотенко, бездействие в сфере кулинарии недопустимо не меньше, чем в языковой, поскольку и то, и другое имеет важное значение.

Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа, — сказал повар.

По мнению Клопотенко, для реализации данной идеи следует водить систему налогов и сборов. Так, желающие сохранить пищевые традиции советской эпохи, по мнению повара, должны будут заплатить 20-процентный налог на те или иные продукты или блюда.

Для данного шага необходима политическая воля, но именно она в настоящий момент отсутствует, поэтому приходится продолжать раскручивать борщ, резюмировал Клопотенко.

Ранее сообщалось, что власти Украины подготовили досье «Культура приготовления украинского борща» и направили его в Париж, чтобы включить в представительский список для признания нематериальным наследием ЮНЕСКО.