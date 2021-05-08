16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

На Украине возбудили уголовные дела за использование советской символики

15:50, 09 мая 2021
Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская полиция возбудила три уголовных дела за использование советских флагов во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Как заявил заместитель начальника украинской нацполиции Александр Фацевич, трое украинцев использовали флаги красного цвета с коммунистической символикой, один из них также установил две фотографии с георгиевской лентой. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.

В канун Дня Победы МВД Украины напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Ведомство указало, что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Ранее в Одессе произошла массовая драка во время шествия «Бессмертного полка» после попытки отобрать у одной из женщин портрет с георгиевской лентой. 

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео