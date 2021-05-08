На Украине возбудили уголовные дела за использование советской символики

https://static.news.ru/photo/5a430634-b0c6-11eb-b1c2-96000091f725_660.jpg Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская полиция возбудила три уголовных дела за использование советских флагов во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

Как заявил заместитель начальника украинской нацполиции Александр Фацевич, трое украинцев использовали флаги красного цвета с коммунистической символикой, один из них также установил две фотографии с георгиевской лентой. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.

В канун Дня Победы МВД Украины напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Ведомство указало, что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

Ранее в Одессе произошла массовая драка во время шествия «Бессмертного полка» после попытки отобрать у одной из женщин портрет с георгиевской лентой.