На Украине возбудили уголовные дела за использование советской символики

Украинская полиция возбудила три уголовных дела за использование советских флагов во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
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Закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов, действует на Украине с 2015 года.
В канун Дня Победы МВД Украины напомнило о действующем в стране запрете «на использование символики тоталитарных режимов». В эту категорию включаются государственные символы СССР и георгиевские ленты. Ведомство указало, что за изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.
Ранее в Одессе произошла массовая драка во время шествия «Бессмертного полка» после попытки отобрать у одной из женщин портрет с георгиевской лентой.