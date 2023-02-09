Молдавия оштрафовала российский телеканал за отсутствие новостей с Украины СТР: в Молдавии оштрафован телеканал РЕН ТВ Moldova из-за отсутствия новостей с Украины

Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Молдавии телеканал РЕН ТВ Moldova оштрафовали на сумму 30 тысяч леев ($1,6 тысячи). Одним из поводов для штрафа стало отсутствие на телеканале новостей с Украины. О данном решении говорится на сайте Совета по телерадиовещанию республики (СТР).

Поставщик медиауслуг нарушил несколько положений законодательства. В некоторых случаях телеканалу РЕН ТВ Moldova вынесено публичное предупреждение. А также наложен штраф в размере 30 тысяч леев. В пяти выпусках новостей за неделю не было ничего сказано о том, что происходит на границе с Молдавией, в соседней Украине, — пояснила вице-председатель СТР Анета Гонца.

Она также добавила, что в течение пяти дней 57% новостей канала посвящались только международным событиям, включая происходящее в США, Бразилии, Перу, Чехии и Колумбии. При этом об Украине, России или Румынии ничего не сообщалось. По словам представителя СТР, это свидетельствует об «отсутствии корректной информации».

Помимо программ собственного производства, телеканала РЕН ТВ Moldova ретранслирует программы российского РЕН ТВ.

Власти Молдавии 16 декабря 2022 года приостановили лицензию ряда оппозиционных и русскоязычных телеканалов, которые, по мнению руководства государства, недобросовестно освещали происходящее в стране и на Украине. В МИД РФ такое решение Кишинева назвали актом политической цензуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разведка его страны перехватила план России по «разрушению демократического порядка» в Молдавии. По его словам, Киев предупредил молдавское руководство о существовании такого плана. Каких-либо деталей плана президент Украины не привел.