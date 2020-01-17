Кремлёва провела ночь с Эрнандесом, выступавшим тогда за футбольный клуб «Алавес», в июне 2017 года. Россиянка затем обвинила спортсмена в изнасиловании. В ходе разбирательства суд не смог найти доказательств преступного поведения спортсмена и начал уголовное преследование самой девушки за ложное обвинение. 22-летний игрок в настоящий момент выступает за «Милан».
Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура австрийского Зальцбурга поручила местной полиции провести расследование в отношении хавбека «РБ Лейпциг» Штефана Ильзанкера.
Прокурор Кристоф Ротор сообщил, что заявление об изнасиловании поступило от 26-летней женщины, которая пояснила, что Ильзанкер напал на неё во время вечеринки, проходившей в одной из квартир Зальцбурга.