Мобилизация лишила Украину критически важной категории людей MK.RU: на Украине не осталось электриков и сантехников из-за мобилизации

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Украины

Мобилизация на Украине, которая со временем лишь усиливается, создала проблему нехватки людей рабочего класса, сообщает MK.RU. Так, в стране возник дефицит электриков и сантехников. Депутат Верховной рады Анна Скороход обратила внимание, что таких людей просто выгребли на фронт.

Согласно публикации, украинские власти по отношению к собственным гражданам руководствуются принципом «так не доставайтесь же вы никому». Авторы материала также отметили, что в стране утвердили создание «Центров национального сопротивления». В них украинцев будут готовить к боевым действиям люди, которые сами отправляться на передовую не хотят. Людей планируется обучать партизанской борьбе, выживанию в сложных условиях и владению оружием.

Ранее инструктор одной из бригад армии Украины Александр Мороз рассказал, что поступившие по специальным контрактам в украинские войска юноши в возрасте 18–24 лет представляют собой больших детей. По его словам, подавляющее большинство молодых новобранцев приходят в армию только ради финансовых льгот.

До этого депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что с февраля 2022 года Украину покинули от 300 до 400 тысяч человек, спасаясь от мобилизации. Кроме того, около миллиона украинцев, находившихся за границей, не вернулись в страну.