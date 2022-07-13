МО РФ: боевики в Одесской области выгнали пациенток роддомов на улицу

Фото: Sergey Voronin/Russian Look/Global Look Press

Украинские боевики цинично выгнали из лечебных учреждений всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными в населённых пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района Одесской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Украинские вооружённые формирования используют в качестве командных пунктов и казарм здания больниц и станций скорой помощи, — говорится в сообщении ведомства.

При этом медицинский персонал, который пытался помешать бесчеловечным действиям неонацистов, боевики подвергли физическому насилию. Также сообщается, что военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки в здании поликлиники № 1 в Дружковке ДНР. В качестве «живого щита» в подвале здания насильно удерживаются персонал и пациенты. Подходы к лечебному учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно на оповещено.

Вместе с тем в Угледаре ДНР в поликлинике на ул.Молодёжной боевики нацформирований оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов вблизи учреждения. На прилегающей территории размещены тяжёлая техника и артиллерия, миномётные позиции, а на крыше здания — расчёты ПЗРК.

В Белозёрском (ДНР) неонацисты оборудовали опорный пункт, склады боеприпасов и вооружения, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ, часть её участников захвачена в плен. В состав группы входили военнослужащие 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны, переброшенного в Харьковскую область из Киева.