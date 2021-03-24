Мишустин прилетел в Грецию на празднование 200-летия революции

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Глава российского кабмина Михаил Мишустин прилетел в Афины с двухдневным визитом. Политик примет участие в памятных мероприятиях по случаю 200-летия начала национально-освободительной революции 1821-1829 годов. Первым пунктом в графике станет встреча с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области торговли, энергетике, промышленности, транспорта, культуре и в гуманитарной сфере. Итогом событий, начавшихся в 1821-м, Греция избавилась от 400-летнего ига Османской империи и создала независимое государство, пишет РИА Новости.

Кроме того, Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.

Мицотакис пригласил лидеров и представителей стран, сыгравших ключевую роль в поддержке борьбы греков за суверенитет: РФ, Франции и Великобритании. Лондон представит наследный принц Уэльский Чарльз, Париж — руководитель Минобороны Флоранс Парли. Приедет также президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. Кульминацией торжеств станет военный парад 25 марта на центральной площади Афин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 22 марта власти Греции увеличили число разрешений на въезд в страну для граждан России с 500 до 4 тысяч в неделю. Прежний лимит был установлен 7 сентября 2020 года в связи с распространением коронавируса. Новое постановление будет действовать до 5 апреля. Первый замминистра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис сообщил, что Греция намерена с мая принимать всех россиян.