Опубликовано видео ударов Ка-52 ВВС РФ по укрепрайонам и танкам ВСУ Минобороны России опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 на Украине. Летчики армейской авиации нанесли с дистанции более пяти километров удары ракетами по бронетехнике и укрепленным пунктам подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ). В результате были уничтожены два танка и опорный пункт.

Авиационные удары наносили с дистанции более 5 км. В результате боевого применения ракетного вооружения вертолетов были уничтожены два танка и опорный пункт ВСУ, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка». Артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют задачи по поражению позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов (ВСУ). В Минобороны добавили, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» позволяют разведывать цели и наводить артиллерийские орудия в дневное и ночное время.