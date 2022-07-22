На Украине ликвидировали около 300 членов «Черной сотни» Минобороны России сообщило об уничтожении около 300 членов «Черной сотни»

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Около 300 членов националистического формирования «Черная сотня» были уничтожены высокоточным оружием наземного базирования, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в школе № 23 города Краматорска располагался пункт временной дислокации группировки.

В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до трехсот националистов, — говорится в сообщении.

В результате удара по пункту дислокации были уничтожены свыше 40 единиц специальной техники.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине четырех установок HIMARS. Операции по их ликвидации проходили с 5 до 20 июля.