Минобороны России показало работу российских вэдэвэшников Минобороны РФ показало кадры боевой работы российских подразделений ВДВ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны России показало работу российских десантных подразделений в ходе спецоперации на Украине. Оборонное ведомство опубликовало эти кадры по случаю 92-летия со дня основания ВДВ. На видео военные стреляют из артиллерийских орудий, пулеметов и ракетниц, десантируются из военно-транспортного самолета Ил-76.

Также продемонстрирована работа артиллерийских расчетов ВДВ по уничтожению минометов противника из гаубиц Д-30, работа расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» ВДВ и работа снайперов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Глава государства отметил, что военные этого рода войск в ходе специальной военной операции на Украине действуют умело и решительно.

Также десантников с их профессиональным праздником поздравил министр обороны страны Сергей Шойгу.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.