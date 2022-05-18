Минобороны показало видео с пленными из «Азовстали» в больнице Новоазовска

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Минобороны России опубликовало первое видео с украинскими военнослужащими, сдавшимися на комбинате «Азовсталь», которые сейчас проходят лечение в больнице в ДНР, передаёт РИА Новости. Отмечается, что пленные довольны, тем, как с ними обращаются.

Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношение нормальное. Нейрофизического воздействия, психологического на меня не оказывают. Посмотрели ногу, сказали, что всё нормально. Питание отличное, — заявил один из них.

В опубликованной записи покaзаны палаты, в которых по несколько человек лежат раненые украинcкие военные. Они заявляют, что никaких мер физического и психологического воздействия на них не оказывают, а предоcтавляют всю необходимую медицинскую помощь, еду и воду.

16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистичеcкого подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В Минобороны отметили, что всего за минувшиe сутки белый флаг подняли 959 украинских военных, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в бoльницу Новоазовска (ДНР).

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сегодня заявила, что изолятор с пленными бойцами полка «Азов» в селе Еленовка в ДНР был обстрелян из реактивных систем залпового огня ВСУ. Она отметила, что обстрелы начались 17 мая.