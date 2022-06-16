Минобороны показало работу самоходных гаубиц «Мста-С» во время спецоперации

Фото: Министерство обороны РФ

Работа самоходных гаубиц «Мста-С»

Министерство обороны России показало кадры работы самоходных гаубиц «Мста-С» во время спецоперации на Украине. На видео запечатлены экипажи, наносящие удары по бронетехнике, а также по укрепленным позициям и командным пунктам ВСУ.

Расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили замаскированные укреппозиции в лесополосе. Они передали координаты целей батарее 152-мм самоходных орудий «Мста-С», после чего атаковали гаубицы.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации украинского самолета под Харьковом. Российские ПВО сбили штурмовик Су-25. В военном ведомстве добавили, что сбили еще 27 БПЛА, а также перехвачен баллистический снаряд, запущенный с ракетного комплекса «Точка-У».