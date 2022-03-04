Минобороны РФ: на Украину прибыли около 200 наёмников из Хорватии

Минобороны РФ вызвало военного атташе Хорватии, получив сообщения об отправке около 200 наёмников из этой страны на Украину. Они вошли в состав батальона националистов на юго-востоке страны, сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Только на минувшей неделе через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии, которые влились в один из батальонов националистов на юго-востоке Украины. Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Хорватии в Москве, — подчеркнул он.

Конашенков отметил, что военный атташе был проинформирован о незаконной деятельности гражданина Хорватии Дениса Шелера. Он принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, а также формировал отряды хорватских наёмников для отправки на Украину.

По заявлению Владимира Зеленского, на Украину ожидается прибытие около 16 тысяч иностранных наёмников к уже имеющимся, чтобы компенсировать сокрушительные военные провалы украинских силовиков. Для них официально вводится безвизовый режим, — добавил Конашенков.

Ранее администрация Зеленского заявила о создании военного подразделения, предназначенного для иностранных добровольцев. По словам советника главы офиса президента Алексея Арестовича, желающих помочь ВСУ оказалось больше, чем предполагалось, поэтому украинские власти собираются разделить их на два легиона.

Активная запись в спецотряд послужит «ключевым доказательством» поддержки Украины со стороны Запада, заявил ранее Зеленский. По его словам, «встать бок о бок» с украинцами могут все желающие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.