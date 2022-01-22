Минобороны ФРГ осудило военного за признание, что «Крым не вернуть»

Слова командующего германским ВМФ Кая-Ахима Шенбаха о том, что «Крым не вернуть» и российский президент Владимир Путин «заслуживает уважения», вызвали резкое осуждение в Минобороны ФРГ.

Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального министерства обороны, — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует агентство DPA.

Своё заявление вице-адмирал и командующий ВМФ Германии Кай-Ахим Шенбах сделал во время выступления в Индии. Он заявил, в частности, что «Крымский полуостров ушёл, он не вернётся» в состав Украины. Военный также назвал нонсенсом обвинения со стороны Запада в том, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины. Шенбах также отметил, что Индия и Германия нуждаются в РФ для противостояния Китаю. Кроме того, военный отметил, что российский президент Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных» и «легко оказать уважение, которого он требует — и которого он, вероятно, заслуживает».