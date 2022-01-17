Минобороны Британии предложило Шойгу «быть друзьями»

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Об этом он сообщил, выступая в парламенте. Он хочет обсудить темы, которые беспокоят как Россию, так и Запад. Также он призвал Россию, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран. Его речь опубликована на официальном сайте правительства Великобритании.

Сегодня я направляю своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог в духе доброй воли, — сказал Уоллес.

Он уточнил, что Великобритания поддерживает контакты с Россией, напомнив о недавней встрече на уровне глав МИД Сергея Лаврова и Лиз Трасс в рамках СМИД ОБСЕ. Кроме того, недавно по телефону провели содержательную беседу начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин и начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Уоллес снова подчеркнул, что отношения Москвы и Лондона находятся не на том уровне, которого желает Великобритания. А именно — власти туманного Альбиона хотят «быть друзьями с Россией, как было на протяжении столетий».

И есть возможности для того, чтобы мы установили взаимовыгодные отношения с РФ, сотрудничая в областях, представляющих взаимный интерес и обсуждая вопросы безопасности, которые вызывают беспокойство у обеих стран, — добавил глава Минобороны страны.

Текущий разрыв широк, но не является непреодолимым, считает он. Дипломатия победит, уверен Уоллес. «История России заслуживает гордости. Мы вместе воевали и отдавали почести участникам северных конвоев за их мужество, отметив в прошлом году 80-летний юбилей отправки первого из них. России нечего бояться со стороны НАТО, Украины или других стран, которые стремятся к мирной жизни на территории Европы», — сказал он в рамках своего выступления.