Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:04

Министр США позволил себе лишнее в Давосе, речь идет о публичном позоре

Министра торговли США Говарда Лютника освистали на ужине в Давосе

Говард Лютник Говард Лютник Фото: CNP / Admedia/Global Look Press
Министра торговли США Говарда Лютника освистали на ужине в Давосе после его агрессивных комментариев, сообщает Financial Times. По данным издания, часть гостей покинула мероприятие в знак протеста. Инцидент произошел на фоне обострения отношений между США и Евросоюзом.

Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф в городе, — заявил Лютник.

Как пишет FT, конфликт начался после резких высказываний Лютника в адрес европейских партнеров. Ранее он опубликовал авторскую колонку, в которой заявил о намерении «противостоять Давосу лицом к лицу». В последние недели отношения между США и Европой обострились из-за споров вокруг Гренландии и введения американских пошлин на европейские товары.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что в случае присоединения Гренландии к США будет пересмотрен статус-кво НАТО и американо-европейского союза. По его мнению, этот вопрос может быть одной из ключевых тем на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где обсудят возможные последствия подобного шага.

США
Гренландия
Евросоюз
политики
