Министр обороны Сербии заразился COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce996b96-b882-11ea-99f6-fa163e074e61_660.jpg Александр Вулин Фото: Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Министр обороны Сербии Александр Вулин сдал тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.

Министр обороны чувствует себя хорошо, и, поскольку нет никаких симптомов инфекции COVID-19, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Политик заразился после госпитализации одного из госсекретарей в Министерстве обороны. Сейчас он находится на самоизоляции.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данный момент Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире. Всего заразились 9 913 207 человек, умерли 497 560 пациентов, 5 391 801 смог победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, сербский Минздрав зафиксировал двукратное увеличение числа заразившихся коронавирусом за сутки. Власти Сербии предупредили, что в случае возобновления роста заболеваемости жёсткие ограничительные меры могут быть введены повторно.