Министр культуры Украины Ткаченко подал в отставку

Фото: Lev Radin / Global Look Press

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. По словам главы Минкультуры, он был удивлен заявлением президента Украины Владимира Зеленского по данному поводу.

Принес сегодня вечером премьеру заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры <...>. Лишь потом удивился заявлению президента по этому же вопросу, — написал Ткаченко в своем Telegram-канале

Зеленский предложил премьер-министру страны Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры. В чем причина такой просьбы украинский лидер не объяснил.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что Рада хочет потребовать отставки Ткаченко после появления в государственной системе данных о том, что министерство собиралось выделить 900 тыс. долларов на съемки сериала в нынешних реалиях. Позднее была создана петиция с требованием снять с поста Ткаченко, которая набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тыс. голосов.

Недавно депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обвинила главу Министерства культуры в работе на РФ. По ее словам, Ткаченко участвовал в «распиле» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы.