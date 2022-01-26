Министр экономики ФРГ рассказал о зависимости Германии от российского газа

Вице-канцлер, министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил на брифинге в Берлине, что в прошедшие годы 55% газового импорта поступали в Германию из России. Как отмечается, заполненность газохранилищ в стране составляет 40–41%. Это меньше, чем в прошлом году, тем не менее, по словам немецких представителей, безопасность энергоснабжения обеспечена.

У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55% зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае... Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее, — сказал Хабек.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия ничего не знает о возможном отказе от поставок российского газа в Европу. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что в Берлине планируют отказаться от поставок энергоресурсов РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что в Польше сомневаются насчёт надёжности Германии в ситуации вокруг Украины и России. Замминистра потребовал от властей ФРГ отказаться от проекта «Северный поток — 2», а также как можно скорее дать разрешение Эстонии на поставки гаубиц Украине.