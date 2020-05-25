Министр экономики Франции поддержал идею о переносе распродаж

https://static.news.ru/photo/09f99132-9e86-11ea-ad1b-fa163e074e61_660.jpgФото: Christophe Morin via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что одобряет идею переноса летних распродаж в стране. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса.
Я много говорил с предпринимателями, надо заметить, что они потеряли много средств за эти несколько недель карантина, магазины были закрыты — ни один евро не поступал в кассу. Им нужно восстановить поток денежных средств. Поэтому я поддерживаю перенос распродаж на несколько недель, — цитирует министра телеканал BFMTV.
По словам Ле Мэра, распродажи планировали начать во Франции 24 июня. Однако власти намерены перенести их на 3-4 недели.
Ранее NEWS.ru информировал, что французское правительство попросило жителей страны провести отпуск на местных курортах. С такой инициативой выступила министр экологического перехода Элизабет Борн.