Министр экономики Франции поддержал идею о переносе распродаж

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В Австрии провели первую в Европе трансплантацию лёгких пациентке с коронавирусом. Хирургическое вмешательство было срочным и очень сложным.

У 45-летней жительницы федеральной земли Каринтия из-за COVID-19 развилась тяжёлая дыхательная недостаточность. Пересадку провели хирурги центрального клинического госпиталя Вены под руководством Вальтера Клепетко, сообщается в пресс-релизе на сайте Венского медицинского...