Европа

Министр экономики Франции поддержал идею о переносе распродаж

15:29, 25 мая 2020
Фото: Christophe Morin via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что одобряет идею переноса летних распродаж в стране. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса.

Я много говорил с предпринимателями, надо заметить, что они потеряли много средств за эти несколько недель карантина, магазины были закрыты — ни один евро не поступал в кассу. Им нужно восстановить поток денежных средств. Поэтому я поддерживаю перенос распродаж на несколько недель, — цитирует министра телеканал BFMTV.

По словам Ле Мэра, распродажи планировали начать во Франции 24 июня. Однако власти намерены перенести их на 3-4 недели.

Ранее NEWS.ru информировал, что французское правительство попросило жителей страны провести отпуск на местных курортах. С такой инициативой выступила министр экологического перехода Элизабет Борн.

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