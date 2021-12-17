Минфин Германии высказался о ситуации с «Северным потоком — 2»

Ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» является не политическим, а правовым вопросом, заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер. По его словам, Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством.

Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством, — заявил Линдер.

Министр также пояснил, что ещё неизвестно, какими будут результаты экспертизы.

Связь сертификации «Северного потока — 2» с политикой накануне опроверг и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, решение о сертификации Федеральное сетевое агентство будет принимать, не руководствуясь политикой. Канцлер отметил, что в проект вложены частные инвестиции. На данный момент рассматривается вопрос о соответствии газопровода европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее сообщалось о том, что началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил, что в случае положительного решения о сертификации оператора СП-2 трубопровод вряд ли подключится к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года, так как процедура сертификации проекта была приостановлена.