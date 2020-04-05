Микробиолог: пик смертности от коронавируса в Италии приходится на 3:00

https://static.news.ru/photo/2eb3bd84-7728-11ea-92f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Чаще всего люди умирают от коронавируса в Италии около трёх часов ночи.

Это связано с тем, что заболевшие засыпают и больше не просыпаются, заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов, сообщает KP.RU.

Российские врачи, работающие в городе Громо, рассказали, что несколько человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией уснули и не проснулись. При этом у них не было каких-либо серьёзных признаков заболевания.

NEWS.ru писал, что в Италии от коронавируса скончался офицер личной охраны итальянского премьера 52-летний Джорджо Гуастамаккья. Мужчина заразился две недели назад. Он был помещён в отделение интенсивной терапии, но медики не смогли его спасти.

В странах Европы Италия вместе с Испанией занимает высшие позиции по числу случаев инфицирования COVID-19. В настоящий момент в Испании коронавирусом заразились 126 168 человек, в Италии 124 632 пациента.

Общее число заболевших в мире достигло 1 204 782 человек, умерли 64 849 заболевших, излечились 247 844 пациента.