https://static.news.ru/photo/1af14aaa-d584-11e9-b1ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Taxiarchos228/Wikimedia Commons/FAL

Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик летом 2019 года на правах свободного агента стал игроком «Волыни». После его возвращения на родину стало известно, что спортсмен, играя за московский клуб, финансировал украинскую армию в Донбассе.

35-летний футболист не придавал огласке свою деятельность, так как не считал это нужным. Однако о помощи, которую он оказывал ВСУ, стало известно после конфликта Михалика с фанатами «Волыни», сообщает YouTube-канал «Бомбардир».

Ранее News.ru писал, что «Локомотив» и лично главный тренер команды Юрий Сёмин выразили крайнее недовольство графиком игр в ближайшие две недели. «Железнодорожникам» придётся провести шесть матчей за 18 дней.