МИД Венгрии осудил обыски в Закрапатской области Украины

https://static.news.ru/photo/5ae355cc-356e-11eb-8f60-fa163e074e61_660.jpg Петер Сийярто Фото: szijjarto.peter.official/facebook.com

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал абсолютно неприемлемыми обыски, которые прошли в штабах ряда связанных с Будапештом организаций в Закарпатской области Украины.

Выступая на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ, Сийярто назвал произошедшее в Закарпатье «скандалом».

Секретная служба Украины провела агрессивные обыски в Закарпатье, где проживают этнические венгры. Штаб-квартира политической партии, которая представляет интересы венгров, была оккупирована, дома председателя партии также были подвергнуты обыску, — цитирует венгерского министра РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что преследование представителей национальных меньшинств противоречит принципам, на страже которых стоит ОБСЕ. Министр обратился к председателю организации с призывом организовать на Украине специальную мониторинговую миссию.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о пресечении деятельности группы граждан, которая пыталась организовать выход Закарпатья из состава страны, передавал NEWS.ru.

В СБУ утверждают, что некие лица пытались добиться пересмотра результатов Трианонского мирного договора. Согласно этому соглашению, в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, в том числе ряд территорий современного украинского Закарпатья.