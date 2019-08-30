https://static.news.ru/photo/88f1eb5e-cb2a-11e9-8992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Министерстве иностранных дел России выразили надежду, что новое поколение украинских политиков окажется адекватнее своих предшественников, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Москве внимательно наблюдают за происходящими на Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны, — сообщает департамент информации и печати МИД России.

В ведомстве уточнили, что оценивать пришедшее к власти новое руководство Украины предстоит по его практическим шагам и результатам будущей деятельности.

В Киеве 29 августа состоялось первое заседание нового состава Верховной рады Украины. Избранный депутатами на пост премьера страны Алексей Гончарук представил на рассмотрение парламента состав своего кабинета. В него вошли 15 министров и два вице-премьера. Кроме главы МВД, на посту которого предложено оставить Арсена Авакова, остальные члены правительства — новички, писал ранее News.ru.