МИД РФ: сроки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС могут стать ясны уже завтра Постпред РФ при международных организациях Ульянов рассказал о ситуации вокруг станции

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Михаил Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал NEWS.ru, что происходит в настоящее время на Запорожской АЭС, находящейся под угрозой обстрела украинской стороной и когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может направить туда свою миссию, о которой идет речь все последние месяцы.

Мы в течение мая-июня очень плотно работали с МАГАТЭ и практически подготовили миссию под руководством Агентства, — рассказал Ульянов. — Но для осуществления поездок в районы, где ведутся боевые действия, всякий раз требуется согласие Департамента безопасности секретариата ООН. МАГАТЭ независимая организация, но в том, что касается обеспечения безопасности, решающее слово у секретариата. Однако Департамент безопасности сказал, что блокирует проведение такой миссии, причем внятного объяснения причин этого не прозвучало. Сейчас генеральный секретарь ООН говорит, что направить международную миссию туда надо. Надеюсь, что в следующий раз его подчиненные не станут создавать препятствия для этого.

Ульянов отметил, что 11 августа в 15 ч (22:00 Мск) в Нью-Йорке состоится инициированное российской стороной специальное заседание Совета безопасности ООН по вопросу украинских обстрелов Запорожской АЭС.

Ожидаем, что на заседании выступить генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, — подчеркнул российский дипломат. — Возможно, в ходе обсуждения возникнет и вопрос о сроках поездки. Мы за то, чтобы миссия состоялась как можно быстрее, но надо учитывать и ситуацию в плане безопасности — международным специалистам отправляться под украинские снаряды крайне нежелательно, разумеется. Киев должен немедленно прекратить обстрелы.

Как рассказал постпред NEWS.ru, Запорожская АЭС управляется сейчас украинским персоналом.