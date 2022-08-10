Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал NEWS.ru, что происходит в настоящее время на Запорожской АЭС, находящейся под угрозой обстрела украинской стороной и когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может направить туда свою миссию, о которой идет речь все последние месяцы.
Мы в течение мая-июня очень плотно работали с МАГАТЭ и практически подготовили миссию под руководством Агентства, — рассказал Ульянов. — Но для осуществления поездок в районы, где ведутся боевые действия, всякий раз требуется согласие Департамента безопасности секретариата ООН. МАГАТЭ независимая организация, но в том, что касается обеспечения безопасности, решающее слово у секретариата. Однако Департамент безопасности сказал, что блокирует проведение такой миссии, причем внятного объяснения причин этого не прозвучало. Сейчас генеральный секретарь ООН говорит, что направить международную миссию туда надо. Надеюсь, что в следующий раз его подчиненные не станут создавать препятствия для этого.
Ульянов отметил, что 11 августа в 15 ч (22:00 Мск) в Нью-Йорке состоится инициированное российской стороной специальное заседание Совета безопасности ООН по вопросу украинских обстрелов Запорожской АЭС.
Ожидаем, что на заседании выступить генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, — подчеркнул российский дипломат. — Возможно, в ходе обсуждения возникнет и вопрос о сроках поездки. Мы за то, чтобы миссия состоялась как можно быстрее, но надо учитывать и ситуацию в плане безопасности — международным специалистам отправляться под украинские снаряды крайне нежелательно, разумеется. Киев должен немедленно прекратить обстрелы.
Как рассказал постпред NEWS.ru, Запорожская АЭС управляется сейчас украинским персоналом.
Также там есть около десяти специалистов «Росатома», которые оказывают консультативную помощь. Кроме того, на станции присутствуют российские военные, их задача — исключительно охрана АЭС, — добавил Ульянов.