Часть немецких дипломатов вернулась в Берлин из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть сотрудников немецких дипломатических представительств вернулась из России в Берлин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Германии. Точное число работников, покинувших РФ, не уточняется.

В ведомстве заявили, что в марте Германию покинула часть российских сотрудников дипломатических миссий. В МИД отметили, что их деятельность «не соответствовала дипломатическому статусу». После этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ответ на действия Берлина из Москвы будут высланы более 20 немецких дипломатов.

Российское правительство со своей стороны попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских представительств, — сообщили в МИД ФРГ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что лица, представляющее интересы Германии, осуществляли свою деятельность в соответствии со своим дипломатическим статусом.

20 апреля в МИД России заявили, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в МИД отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов.