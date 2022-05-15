МИД ФРГ: Россия разорвала контакты с Европой и НАТО Глава МИД ФРГ Бербок: Россия уничтожила последний канал связи с Европой и НАТО

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утверждает, что Москва уничтожила последний канал связи, который оставался у России со странами Европы и НАТО. Глава немецкого внешнеполитического ведомства отмечает, что ОБСЕ якобы неоднократно пыталась урегулировать конфликт с РФ мирным путём, однако «Москва ясно дала понять, что основополагающий акт Россия — НАТО больше не имеет значения», передаёт ТАСС. По словам Бербок, данный акт был расторгнут Россией в одностороннем порядке, и Альянсу необходимо это учитывать в стратегической концепции.

Диалог всегда должен быть. Но мы констатировали, что и последняя диалоговая форма, которая у нас оставалась в лице ОБСЕ, была уничтожена российской стороной, — заявила она.

Акт, который имела в виду Бербок, был подписан 27 мая 1997 года. Согласно его положениям, Россия и НАТО должны отказаться от применения силы за исключением санкций Совбеза ООН и перестать рассматривать друг друга как противников.

В январе Москва вела переговоры с США, НАТО и Евросоюзом по гарантиям безопасности. Ключевым требованием России было нерасширение Альянса на Восток, в частности, отказ от присоединения к блоку Украины, однако 1 февраля глава российского государства Владимир Путин заявил, что принципиальные озабоченности Москвы были попросту проигнорированы.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО действия России могут обозначить как «непосредственную угрозу». Документ также может коснуться Китая из-за его связи с РФ.