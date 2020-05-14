МИД Франции вызвал посла Венесуэлы из-за «осады» посольства в Каракасе

Министерство иностранных дел Франции вызвало для беседы посла Венесуэлы из-за ситуации с диппредставительством республики в Каракасе. По словам французских дипломатов, правительство президента Николаса Мадуро отключило резиденцию посла от электричества, в неё не поступает вода.
Мадуро ранее обвинял французского посла Ромэна Надаля во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Работники дипмиссии Франции сообщили, что с начала мая предоставляемые им услуги были сокращены.
Франция решительно осуждает меры, принятые в последние дни, препятствующие нормальному функционированию нашей дипломатической миссии в Каракасе, — заявил заместитель пресс-секретаря французского внешнеполитического ведомства Оливье Говен.
Париж рассчитывает, что подача воды и электричества в здание дипмиссии будет незамедлительно восстановлена. Франция — одна из стран, считающих законным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, а не Николаса Мадуро,
Ранее NEWS.ru сообщал, что три скоростных катера без экипажа с эмблемами ВМС Колумбии нашли сотрудники Боливарианской нацгвардии на реке Ориноко в Венесуэле. Заброшенные катера были оснащены пулемётами и боеприпасами к ним. О находке сообщило Минобороны республики. Катера были конфискованы, проводится расследование.
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