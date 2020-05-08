Три брошенных колумбийских катера с оружием нашли в Венесуэле

Три скоростных катера без экипажа с эмблемами ВМС Колумбии нашли сотрудники Боливарианской нацгвардии на реке Ориноко в Венесуэле. Заброшенные катера были оснащены пулемётами и боеприпасами к ним.
О находке сообщило Минобороны республики. Катера были конфискованы, проводится расследование,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что главной целью морского вторжения в страну 3 мая была ликвидация главы государства. По словам президента, в Венесуэлу пытались вторгнуться «наёмники и террористы», подготовленные в лагерях на территории Колумбии при поддержке США.
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