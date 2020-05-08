Три брошенных колумбийских катера с оружием нашли в Венесуэле

https://static.news.ru/photo/de4caad4-923b-11ea-8af1-fa163e074e61_660.jpg Боливарианская нацгвардия Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три скоростных катера без экипажа с эмблемами ВМС Колумбии нашли сотрудники Боливарианской нацгвардии на реке Ориноко в Венесуэле. Заброшенные катера были оснащены пулемётами и боеприпасами к ним.

О находке сообщило Минобороны республики. Катера были конфискованы, проводится расследование, говорится на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что главной целью морского вторжения в страну 3 мая была ликвидация главы государства. По словам президента, в Венесуэлу пытались вторгнуться «наёмники и террористы», подготовленные в лагерях на территории Колумбии при поддержке США.