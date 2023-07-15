МИД Финляндии: НАТО невыгодно уточнять условия вступления Украины в Альянс Валтонен: НАТО и Украине невыгодно уточнять условия вступления Киева в Альянс

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что сейчас и Киеву, и НАТО выгодно не называть точные условия вступления Украины в Альянс. Такая позиция позволит не дать России стратегического преимущества, сказала дипломат в беседе с Times.

Конкретизация требований членства [в НАТО] не входит в интересы Украины или Альянса: мы должны понимать, что Россия очень талантливо манипулирует подобными вопросами. Мы не можем создать для нее стимул никогда не заканчивать войну, — пояснила Валтонен.

При этом, как отметила министр, Украине будет оказываться помощь «на всех уровнях», чтобы были выполнены требования к членству в Североатлантическом альянсе.

Кандидат на выдвижение на выборы американского президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами ранее сказал, что США следует заключить с Россией договоренность об отказе от приема Украины в НАТО. При этом Москва также должна пообещать не развивать отношения с Китаем, считает он.

Ранее Элина Валтонен заявила, что страны Запада помогают Украине потому, что она ведет борьбу с Россией «за европейскую безопасность». При этом дипломат отметила, что поддержку Киева не следует воспринимать как благотворительность. Также Валтонен сказала, что на Западе нет усталости от украинской тематики, и выразила надежду, что таковой и не будет.