МИД Чехии: отношения Москвы и Праги достигли «нижней точки» с 1989 года

https://static.news.ru/photo/f44b3a48-b3fb-11eb-bc78-96000091f725_660.jpg Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек Фото: twitter.com/jakubkulhanek

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, комментируя отношения между Москвой и Прагой, заявил, что они в настоящий момент достигли наиболее низкой точки с момента «бархатной революции» 1989 года. Об этом пишет ТАСС.

Отношения между Россией и Чехией достигли самой низкой точки со времён «бархатной революции», — отметил чешский министр во время видеоконференции, которую организовал вашингтонский Атлантический совет.

По его словам, Чехия не стремится к эскалации напряжённости с Россией. При этом он считает, что власти должны были «решительно отреагировать» на ситуацию со взрывами во Врбетице.

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов. Российские власти отвергли все обвинения Чехии по этому поводу.

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш обратился к партнёрам по ЕС с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из-за произошедших в 2014 году взрывов на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице.