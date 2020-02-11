Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога политики обсуждали проблему урегулирования военно-политического конфликта в Донбассе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, стороны «обсудили, прежде всего, ситуацию с безопасностью на востоке Украины»,
Представитель германского кабмина добавил, что в ходе разговора было решено «поддерживать контакт».
Ранее, как писал NEWS.ru, помощник украинского лидера Андрей Ермак выразил мнение, что у России есть желание окончательно разрешить ситуацию в Донбассе. По его мнению, об этом свидетельствует продолжающийся в Минске «очень сложный» диалог.
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