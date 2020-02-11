https://static.news.ru/photo/26eb91b8-aa81-11e9-a815-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога политики обсуждали проблему урегулирования военно-политического конфликта в Донбассе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, стороны «обсудили, прежде всего, ситуацию с безопасностью на востоке Украины», передаёт ТАСС. Меркель и Зеленский «подчеркнули необходимость полностью реализовать Минские соглашения и решения „нормандского“ саммита от 9 декабря», уточнил Зайберт.

Представитель германского кабмина добавил, что в ходе разговора было решено «поддерживать контакт».

Ранее, как писал NEWS.ru, помощник украинского лидера Андрей Ермак выразил мнение, что у России есть желание окончательно разрешить ситуацию в Донбассе. По его мнению, об этом свидетельствует продолжающийся в Минске «очень сложный» диалог.