https://static.news.ru/photo/c67b7414-2fdd-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: snapshot-photography/F.Boillot/ Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким людей, погибших от наезда автомобиля с пьяным водителем в курортном городе Лутаго в Италии.

Кроме того, политик пожелала получившим травмы людям скорейшего выздоровления. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.

Ужасающие новости из Южного Тироля — радостный вечер, который закончился катастрофой, — сказала она.

Kanzlerin #Merkel : Die Nachrichten aus #Südtirol sind erschütternd - ein fröhlicher Abend, der in der Katastrophe endet. Ich trauere mit allen, die dort heute Nacht Kinder, Geschwister, Freunde verloren haben. Den Verletzten wünsche ich Kraft und baldige Genesung. — Steffen Seibert (@RegSprecher) 5 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, автомобиль врезался в группу немецких туристов в Италии. Шестеро из них погибли, ещё 11 получили травмы.

Инцидент произошёл в курортном городе Лутаго. Туристы стояли у ночного клуба в ожидании автобуса, когда на них налетел автомобиль. Управлял машиной 28-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что он был пьян.