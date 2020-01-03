https://static.news.ru/photo/c67b7414-2fdd-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpgАнгела МеркельФото: snapshot-photography/F.Boillot/ Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким людей, погибших от наезда автомобиля с пьяным водителем в курортном городе Лутаго в Италии.
Кроме того, политик пожелала получившим травмы людям скорейшего выздоровления. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter.
Ужасающие новости из Южного Тироля — радостный вечер, который закончился катастрофой, — сказала она.
Kanzlerin #Merkel: Die Nachrichten aus #Südtirol sind erschütternd - ein fröhlicher Abend, der in der Katastrophe endet. Ich trauere mit allen, die dort heute Nacht Kinder, Geschwister, Freunde verloren haben. Den Verletzten wünsche ich Kraft und baldige Genesung.
Как писал NEWS.ru, автомобиль врезался в группу немецких туристов в Италии. Шестеро из них погибли, ещё 11 получили травмы.
Инцидент произошёл в курортном городе Лутаго. Туристы стояли у ночного клуба в ожидании автобуса, когда на них налетел автомобиль. Управлял машиной 28-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что он был пьян.