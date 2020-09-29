Меркель предрекла «сложные месяцы» из-за роста заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/abc998d8-0270-11eb-99ab-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Судя по динамике случаев заражения коронавирусом в ФРГ, страну ожидают сложные осенние и зимние месяцы. Об этом заявила германский канцлер Ангела Меркель.

Ситуация обсуждалась на совещании с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией COVID-19.

Мы живём в пандемии и это будет так в обозримом будущем, пока не будет вакцины или хороших методов лечения. Мы много узнали, мы хорошо прошли летние месяцы, но мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы, — заявила канцлер ФРГ.

По словам Меркель, рост числа новых случаев является основанием для беспокойства, но заверила, что Германия «может этому противостоять правильными мерами», приводит её слова РИА Новости.

К 29 сентября число официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом составило 287 тысяч человек. Жертвами опасного заболевания стали 9 тысяч жителей страны. Прирост за сутки составил чуть больше 2 тысяч. До этого Меркель утверждала, что если не принять меры, замедляющие новую волну распространения COVID-19, то число случаев может увеличиться до 19 тысяч в сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что коронавирусом заразился бывший президент Украины Пётр Порошенко.