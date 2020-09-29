Меркель предрекла «сложные месяцы» из-за роста заболеваемости COVID-19

Судя по динамике случаев заражения коронавирусом в ФРГ, страну ожидают сложные осенние и зимние месяцы. Об этом заявила германский канцлер Ангела Меркель.
Ситуация обсуждалась на совещании с главами федеральных земель Германии по борьбе с пандемией COVID-19.
Мы живём в пандемии и это будет так в обозримом будущем, пока не будет вакцины или хороших методов лечения. Мы много узнали, мы хорошо прошли летние месяцы, но мы знаем, что нам предстоят более сложные времена, а именно осенние и зимние месяцы, — заявила канцлер ФРГ.
По словам Меркель, рост числа новых случаев является основанием для беспокойства, но заверила, что Германия «может этому противостоять правильными мерами»,
К 29 сентября число официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом составило 287 тысяч человек. Жертвами опасного заболевания стали 9 тысяч жителей страны. Прирост за сутки составил чуть больше 2 тысяч. До этого Меркель утверждала, что если не принять меры, замедляющие новую волну распространения COVID-19, то число случаев может увеличиться до 19 тысяч в сутки.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что коронавирусом заразился бывший президент Украины Пётр Порошенко.
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