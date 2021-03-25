Меркель: пандемия коронавируса в ЕС не преодолена

https://static.news.ru/photo/b1e0e652-8d4b-11eb-bc0b-96000091f725_660.jpg Фото: Rüdiger Wölk via www.imago-images.de/Global Look Press

Евросоюз пока не преодолел пандемию коронавируса. Напротив, уровень заболеваемости вновь растёт. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Пандемия, к сожалению, далеко не преодолена. Наблюдается вновь резкий рост заболеваемости по всей Европе, — цитирует её РИА Новости.

Политик сделала акцент на том, что речь идёт именно о Европе, а не только о «специфическом немецком феномене».

Меркель добавила, что в Евросоюзе жертвами инфекции стали свыше полумиллиона человек. Кроме того, пандемия нанесла сообществу колоссальный экономический ущерб.

Ранее стало известно, что власти Германии решили продлить карантинный режим до 18 апреля. В то же время Меркель отменила ранее объявленную «карантинную паузу» на Пасху, согласно которой в период с 1 по 5 апреля должны были прекратить работу все предприятия и супермаркеты, а гражданам рекомендовалось отказаться от посещения богослужений и не собираться группами более пяти человек. По мнению властей, эта мера должна была «сломить» третью волну пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.