Меркель обвинили в сокрытии планов России по запуску «СП-2» Handelsblatt: Меркель знала о планах России шантажом запустить «СП-2»

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель, будучи на посту немецкого канцлера, была в курсе планов России по запуску газопровода «Северный поток — 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на документы правительства ФРГ. По данным газеты, политик знала, что Москва якобы собиралась ограничить поставки энергоресурсов в Европу.

В документах сказано, что 2021 году российская сторона хотела прекратить экспорт топлива в некоторые страны объединения. Отмечается, что таким образом РФ хотела вынудить Германию запустить «СП-2». Более того экс-канцлер на заседаниях правительства защищала ценовую политику компании «Газпром» и просила «не искать простых объяснений высоких цен на газ».

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на предоставленные Министерством экономики Германии секретные документы заявила, что Меркель и нынешний канцлер Олаф Шольц боролись за сотрудничество с «Газпромом» и строительство «Северного потока — 2». По данным издания, этому не могли помешать сопротивление США, Евросоюза и стран Восточной Европы, а также критика политики президента РФ Владимира Путина.

Публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg ранее заявил, что Меркель унизила президента США Джо Байдена, когда отказалась от уступок по газопроводу «Северный поток — 2». По его мнению, немецкий политик отказалась даже на дюйм пойти навстречу требованиям Белого дома по данному проекту.