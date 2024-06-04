Названы лоббисты «Северного потока — 2» в Европе SZ: Меркель и Шольц лоббировали строительство «Северного потока — 2»

Фото: gazprom.ru

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний канцлер Олаф Шольц боролись за сотрудничество с «Газпромом» и строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на предоставленные Министерством экономики Германии секретные документы. По данным издания, этому не могли помешать сопротивление США, Евросоюза и стран Восточной Европы, а также критика политики президента РФ Владимира Путина.

В SZ утверждают, что менеджеры трубопроводов регулярно встречались с немецкими чиновниками для обмена мнениями. По данным издания, ФРГ осталась зависимой от газа из России даже после 2014 года. В публикации говорится, что изначально Еврокомиссия была скептически настроена в отношении проекта, но Меркель не видела угрозы.

Строительство газопровода закончилось в сентябре 2021 года, «Северный поток — 2» приготовили к эксплуатации. Ему оставалось пройти сертификацию в Германии.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что за подрывом российского газопровода «Северный поток» стоит администрация США. По его словам, они сделали так, как и обещали, но теперь не говорят народу правду.