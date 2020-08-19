Меркель: Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d128d88e-e225-11ea-a55b-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Sohn/Global Look Press

Евросоюз поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии. С таким заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции с лидерами стран ЕС.

19 августа главы государств и правительств 27 стран ЕС собрались на экстренный саммит из-за ситуации в Белоруссии. Мероприятие было созвано по инициативе Польши и Литвы, оно проходит в видеоформате. В этот же день сторонники белорусской оппозиции, проживающие в Бельгии, устроили акцию протеста против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мероприятие прошло перед зданием Европейской комиссии.

По словам канцлера, Евросоюз призывает к налаживанию национального инклюзивного диалога (с участием властей) и к пониманию неприемлемости насилия в отношении мирных граждан. Меркель также подчеркнула, что на выборах президента Белоруссии были зафиксированы массовые нарушения.

Как отметила канцлер, все участники конференции находятся на стороне мирных демонстрантов. ЕС призывает режим и правительство Лукашенко остановить насилие.

Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне. Жители страны знают, чего хотят. В свою очередь, вмешательство извне очень осложнило бы ситуацию в стране, — цитирует ТАСС Ангелу Меркель.

Канцлер также подчеркнула, что ЕС не сможет решать, каким процессам происходить в Белоруссии. К тому же, как сказала Меркель, пока ситуации для посредничества не наблюдается, ведь Лукашенко отклонял любой телефонный разговор. Политик выразила сожаление по этому поводу.

После выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко, страну захлестнули акции протеста. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

Как ранее писал NEWS.ru, Тихановская в очередном онлайн-видеообращении призвала европейских лидеров не признавать прошедшие в стране выборы.