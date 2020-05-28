Меркель допустила укрепление Европы после коронакризиса

https://static.news.ru/photo/26eb91b8-aa81-11e9-a815-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа способна стать сильнее после кризиса, который повлекла за собой пандемия коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе дискуссии в Фонде Конрада Аденауэра.

По словам Меркель, кризис «перевернул всё с ног на голову», передаёт DPA. Пандемия показала, что фундаментальные изменения требуют краткосрочных решений с долгосрочными последствиями, потому ответственность не должна ограничиваться национальными границами, подчеркнула немецкий канцлер.

Коронакризис станет центральной темой будущего председательства Германии в Совете Евросоюза. Другими ключевыми темами будут отношения с Великобританией после её выхода из состава ЕС, политика предоставления убежища в Европе и защита климата.

Как писал NEWS.ru, Меркель призвала придать новые импульсы связям между Европейским союзом и Россией, при этом сохраняя санкционную политику в отношении Москвы.