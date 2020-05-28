Меркель допустила укрепление Европы после коронакризиса

Европа способна стать сильнее после кризиса, который повлекла за собой пандемия коронавируса. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе дискуссии в Фонде Конрада Аденауэра.
По словам Меркель, кризис «перевернул всё с ног на голову»,
Коронакризис станет центральной темой будущего председательства Германии в Совете Евросоюза. Другими ключевыми темами будут отношения с Великобританией после её выхода из состава ЕС, политика предоставления убежища в Европе и защита климата.
Как писал NEWS.ru, Меркель призвала придать новые импульсы связям между Европейским союзом и Россией, при этом сохраняя санкционную политику в отношении Москвы.
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