https://static.news.ru/photo/cd4e1004-2d5c-11ea-9b89-fa163e074e61_660.jpgФото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Офис генпрокурора Украины официально начал свою деятельность после ликвидации Генпрокуратуры страны, сообщили представители ведомства. Переаттестацию смогли выдержать 610 из 1339 сотрудников.
Одной из причин реформы стала излишняя политизированность ГП и деление учреждения на сферы влияния. Вместо того чтобы вершить правосудие, организация обострила в обществе требования справедливости, говорится на официальном сайте офиса.
Очевидно, передаёт портал, самая важная составляющая системы прокуратуры — квалифицированные и честные сотрудники. Этого системе критически не хватает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи». По его словам, нынешний глава государства является его врагом.