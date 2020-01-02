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36 температурных рекордов было побито на Украине в 2019 году. Об этом рассказали в Центральной геофизической лаборатории имени Срезневского.

Все месяцы температура была выше нормы, среднегодовой показатель достиг +10,6 градуса, побив рекорд 1881 года, сообщается на сайте организации. В июле было зафиксировано 11 рекордных дневных данных. В августе температура...