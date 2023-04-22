Меган Маркл не появится на коронации Карла III из-за расизма Меган Маркл пропустит коронацию Карла III из-за подхода монаршей семьи к расизму

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл не появится на коронации короля Карла III по причине неудовлетворенности усилиями королевского дворца в борьбе с проявлениями расизма. Об этом сообщает издание Daily Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией во дворце.

По информации издания, в 2021 году нынешний монарх, являвшийся на тот момент наследником престола, написал Меган письмо после ее интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем он выразил сожаление в связи с тем, что ей пришлось столкнуться с расизмом при общении с королевской семьей. В интервью супруга принца Гарри упомянула, что родственники мужа, в частности, выражали беспокойство, каким будет цвет кожи ее будущего ребенка. Кто именно допускал подобные опасения, Меган не рассказала.

Как утверждает Daily Telegraph, действующий монарх оказался единственным старшим членом королевской семьи, кто связался с Маркл после скандального интервью. Источники издания говорят, что в ответном письме женщина дала понять, кто является виновником сложившейся ситуации. При этом и она сама, и Карл согласились с тем, что соответствующие высказывания членов семьи были сделаны без злого умысла.

Отмечается, что переписка прошла в теплом тоне, но не снизила напряженности между сторонами. В результате неудовлетворенность Меган Маркл реакцией королевского двора стала одной из причин ее отсутствия на будущей коронации, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что младший сын короля Великобритании принц Гарри все-таки прилетит в Лондон на коронацию отца 6 мая. При этом его супруга Меган останется с детьми в Калифорнии. Эта новость положила конец спекуляциям о том, примет ли пара приглашение Карла III. Ранее Его Величество позвал сына и невестку на главное торжество своей жизни вопреки всем скандальным заявлениям, которые те сделали в последние месяцы.