https://static.news.ru/photo/6caa887a-beaa-11e9-8b93-fa163e074e61_660.jpgПринц Гарри и Меган Маркл Фото: Ik Aldama/Global Look Press
Принц Гарри вместе с Меган Маркл и своим сыном тайно покинули Великобританию. Они отправились в семейный отпуск.
Королевская пара улетела на частном самолёте на Ибицу. Их ребёнок впервые окажется на море, передаёт The Mirror.
Туристов на месте сопровождает частная охрана. Выяснить, где именно они остановились, журналистам не удалось, отмечает argumenti.ru.
Ранее News.ru писал о том, что герцогиня Сассекская Меган Маркл принесла королевской семье более 700 млн фунтов стерлингов ($880 млн). Интерес к истории любви бывшей американской актрисы и британского принца Гарри существенно повлиял на рост продаж памятных сувениров с символикой британской монархии по всему миру. По словам директора Коллекционного королевского фонда Тима Нокса, на спрос повлиял так называемый эффект Меган Маркл — замужество герцогини Сассекской и последующее рождение сына Арчи.