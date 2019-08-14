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Минимум полгода потребуется Польше для очистки своего участка нефтепровода «Дружба» от загрязненной российской нефти. Об этом сообщил уполномоченный правительства страны по вопросам энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Загрязнение польской системы соединениями хлора очень серьёзное. PERN (польский оператор нефтепровода «Дружба». — News.ru) на сегодняшний день в состоянии поставить чистую нефть, но гибкость складской системы ограничена. На его очистку...