Медведев высказался о серии терактов в Европе

https://static.news.ru/photo/6905d624-2291-11eb-8b60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexis Sciard/Global Look Press

Серия терактов, потрясшая в октябре Европу, демонстрирует важность укрепления межнационального мира, а также борьбы с экстремизмом. Об этом во время совещания по вопросу «О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ» заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В последнее время в Европе было совершено несколько терактов на религиозной почве. Эти события показывают, что необходимо вести жёсткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счёте приводят к таким преступлениям и, конечно, говорят о том, как важно... беречь и укреплять межнациональное согласие — цитирует РИА Новости Медведева.

Он также подчеркнул важность не допускать «слов или действий», которые могут оскорбить самих верующих.

По словам Медведева, Россия продолжает прилагать все усилия для искоренения экстремистских идеологий, проявлений терроризма, а также укрепления межконфессионального мира.

16 октября 2020 года радикал обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа.

После этого 29 октября во французской Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Как сообщал NEWS.ru, его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего.