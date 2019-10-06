https://static.news.ru/photo/65916b82-e85b-11e9-b17f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Реформа в сфере здравоохранения, которая началась на Украине при прежнем президенте Петре Порошенко, фактически провалилась. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его мнению, преобразования не достигли необходимого социального эффекта, а скорее, наоборот, усугубили положение дел в стране.

«Современная», «суперпрогрессивная» медицинская реформа, которую начала прежняя власть, уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание, — написал Медведчук в Twitter .

Он также сообщил, что его партия подготовила законопроект об отмене реформы.

Ранее, как писал News.ru, Медведчук заявлял, что прожиточный минимум и пенсия на Украине должны быть равны минимальной зарплате. При этом он признал, что на данный момент это невозможно.