Реформа в сфере здравоохранения, которая началась на Украине при прежнем президенте Петре Порошенко, фактически провалилась. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
По его мнению, преобразования не достигли необходимого социального эффекта, а скорее, наоборот, усугубили положение дел в стране.
«Современная», «суперпрогрессивная» медицинская реформа, которую начала прежняя власть, уничтожила конституционное право человека на бесплатное медицинское обслуживание, — написал Медведчук в Twitter.
Он также сообщил, что его партия подготовила законопроект об отмене реформы.