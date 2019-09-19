https://static.news.ru/photo/db8c432e-db3c-11e9-848a-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что прожиточный минимум и пенсия на Украине должны быть равны минимальной зарплате.

По мнению политика, если минимальная зарплата будет составлять 4,7 тыс. гривен (12 266 руб.), то такой же должна быть и пенсия. При этом Медведчук отметил, что «это, конечно, пока невозможно».

Медведчук пояснил, что для такой оплаты труда сейчас «нигде нельзя взять деньги», пишет iz.ru .

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о колоссальном росте дефицита Пенсионного фонда. Бывший чиновник утверждал, что на сегодняшний день он составляет минимум 15% годового бюджета страны.

По словам Суслова, львиная доля бюджета Украины уходит на погашение внешних долгов и дефицита Пенсионного фонда, сообщал News.ru.