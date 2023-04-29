Мужчине заменили сердце на Эйфелевой башне BFMTV: медики прооперировали мужчину на Эйфелевой башне после остановки сердца

Фото: Christophe Morin/Global Look Press

Французские медики прооперировали на Эйфелевой башне мужчину, у которого остановилось сердце, передает телеканал BFMTV. Спустя два часа пациента с признаками жизни доставили в больницу 15-го округа Парижа.

У мужчины произошла остановка сердца в пятницу около 14:40 на втором этаже Эйфелевой башни. Скорая, быстро прибывшая на место, решила, с учетом ситуации, провести ему операцию на месте, — говорится в сообщении.

Врачи решили на месте провести мужчине ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), при которой используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма. Врачи прибегают к этой процедуре в экстренных случаях для спасения людей с тяжелым кардиогенным шоком.

Ранее кардиолог Наталья Минасян рассказала, что если у человека внезапно остановилось сердце, сначала следует вызвать скорую, а затем сразу приступить к выполнению непрямого массажа сердца. Кроме того, она заявила о необходимости контролировать пульс у реанимируемого.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Щелковской больницы Павел Патрушин ранее рассказал, что подмосковные врачи спасли 56-летнюю женщину, чье сердце останавливалось пять раз подряд. Медик отметил, что пациентку привезли в лечебное учреждение в состоянии клинической смерти.