Медики спасли москвичку, чье сердце остановилось пять раз подряд Подмосковные медики спасли женщину, чье сердце остановилось пять раз подряд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные врачи спасли 56-летнюю женщину, чье сердце останавливливалось пять раз подряд, рассказал NEWS.ru заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Щёлковской больницы Павел Патрушин. Медик добавил, что пациентку привезли в лечебное учреждение в состоянии клинической смерти.

Пациентке срочно провели сердечно-легочную реанимацию и запустили сердце, потом подключили к ИВЛ. Через час сердце остановилось второй раз. Медики вновь запустили его. Состояние женщины улучшилось, ее отключили от ИВЛ, но через 30 часов сердце остановилось третий раз. А еще через сутки — еще две внезапные остановки сердца, которые нам также удалось предотвратить, – подчеркнул Патрушин.

Реаниматолог отметил, что после пяти дней интенсивной терапии состояние женщины стабилизовалось, остановок сердца больше не было, позже ее перевели в кардиологическое отделение, где медики выявили у пациентки хроническую сердечную недостаточность, возникшую на фоне ишемической болезни сердца.

Как выяснилось, женщина длительное время не проходила профилактические осмотры и диспансеризации. Врачи приняли решение направить пациентку в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на дополнительное обследование. Там специалисты установили женщине имплантируемый дефибриллятор – специальное устройство, предназначенное для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. На данный момент женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение, — подытожил Патрушин.

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