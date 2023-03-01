Кардиолог объяснила, как помочь человеку при внезапной остановке сердца Кардиолог Минасян: непрямой массаж поможет человеку при остановке сердца

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Искусственный массаж сердца

Если у человека внезапно остановилось сердце, сначала следует вызвать скорую медицинскую помощь, а затем сразу приступить к выполнению непрямого массажа сердца, рассказала кардиолог Наталья Минасян в беседе с NEWS.ru. Кроме того, она напомнила о необходимости контролировать пульс у реанимируемого.

Пульс нужно проверять на шее или на руке. Само сердце можно и не услышать без специальных приборов. Проводить непрямой массаж сердца нужно до прибытия скорой или прекращать в том случае, если у человека появились признаки дыхания и сердцебиения, — отметила Минасян.

Кардиолог напомнила, что удары в грудь, как способ запустить сердце, ВОЗ признан недействительным.

Ранее кардиолог Алена Хрипкова рассказала, что стабильно повышенное давление (130/80 мм рт. ст. и выше) может говорить о наличии артериальной гипертензии, которая сопровождается одышкой, головными болями и носовыми кровотечениями. По ее словам, людям следует ежегодно проверять свое артериальное давление.