Матвиенко назвала бульдозер символом «европейской демократии» Матвиенко осудила отношение к советским памятникам в Европе и назвала бульдозер символом «европейской демократии»

Фото t.me / Константин Чекушин

Символом «европейской демократии» можно назвать бульдозер, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС. На такую ассоциацию её натолкнул инцидент в Латвии, когда власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая к памятнику Освободителям Риги.

Мне кажется, уже символом так называемой европейской демократии является бульдозер. Этому нет оправданий, — заявила Матвиенко.

Она добавила, что в некоторых странах Европы начинает утверждаться общественно-политический слой, отвергающий мнение части граждан и превращающий их в изгоев.

Ранее стало известно, что жители Риги вернулись к памятнику Освободителям города и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах после того, как с помощью тракторов были убраны цветы, возложенные к монументу. Многие граждане отметили, что они были недовольны отношением властей к цветам.

Люди стояли вокруг свечей и исполняли музыкальные композиции военных лет. Жителей Риги в это время охраняла полиция.